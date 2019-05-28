Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün "Afrikalı öğrencilerin sorumlusu" olduğu ileri sürülen Somali vatandaşı şüpheli yakalandı.

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün "Afrikalı öğrencilerin sorumlusu" olduğu ileri sürülen Somali vatandaşı şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Somali vatandaşı A.M.A. gözaltına alındı.

Örgütün "Afrikalı öğrencilerin sorumlusu" olduğu iddia edilen şüpheli, sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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