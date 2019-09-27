Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan İncirlik Üssü'nde taşeron şirket çalışanı şüpheli salıverildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütle irtibatlı kişilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock"u kullandığı iddia edilen A.G'nin (35) yakalanması için gözaltı kararı çıkarıldı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan zanlının, İncirlik Üssü'nde taşeron şirkette pist bakım-onarım ve bina inşaat işinde çalıştığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.