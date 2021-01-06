Polisin diğer zanlıları yakalaması için çalışmaları sürüyor.

Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi

Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi