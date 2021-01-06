Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

06.01.2021 08:17
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, haklarında teşhis ve tanık beyanları bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, kentteki adreslere düzenlediği operasyonda 4 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polisin diğer zanlıları yakalaması için çalışmaları sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika


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