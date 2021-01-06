Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı

06.01.2021 16:01
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, haklarında teşhis ve tanık beyanları bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, kentteki adreslere düzenlediği operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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