Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, haklarında teşhis ve tanık beyanları bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler, kentteki adreslere düzenlediği operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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