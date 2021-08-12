Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, saklandığı yayla evinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY zanlısı S.Y'nin Pozantı ilçesinde saklandığını belirledi.
İlçede bulunan bir yayla evine operasyon düzenleyen ekipler, S.Y'yi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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