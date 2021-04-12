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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüte finansal destek sağladıkları, sohbet toplantılarına katıldıkları, örgüte yardım ettikleri, mahrem imamlarla irtibatları olduğu, haklarında tanık teşhisi ve ifadesi bulunan B.Y, A.M ve H.Y'yi yakalamak için operasyon düzenledi.

Şüphelilerin kentteki adreslerine baskın gerçekleştiren ekipler, söz konusu kişileri gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramalarda da çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.