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Adana'da FETÖ sanığı 2 eski astsubaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı 2 eski astsubaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

01.10.2021 11:25
Adana'da FETÖ sanığı 2 eski astsubaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanıklar H.H.K. ve M.E.B. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, H.H.K. ve M.E.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.H.K, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan H.H.K. "Mahrem imamlarla görüşmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanık M.E.B. de suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Astsubay, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı 2 eski astsubaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ sanığı 2 eski astsubaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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