Adana'da FETÖ sanığı 22 eski polisin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı ve polis 22 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.A, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "FETÖ'ye finansal destek sağlamadım. 'Garson' kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijital dokümanlarda, bana dair kodlamadan bilgim yoktur. Hiç kimseyi örgütün yayın organlarına abone yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da FETÖ üyesi olmadıklarını iddia ederek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlarına karar verilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, yargılama dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.