Adana'da FETÖ sanığı 3 avukatın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı 3 avukatın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı 3 avukatın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hakim ve savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evinde" kaldıkları öne sürülen 3 avukat sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da FETÖ sanığı 3 avukatın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hakim ve savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evinde" kaldıkları öne sürülen 3 avukat sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Y.S.P, B.G. ve E.E. ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların hukuk fakültesi öğrencisi oldukları sırada FETÖ'ye ait "hakim-savcı sınav çalışma evi"nde kaldıklarına dair tanık beyanları ve örgütün mahrem imamlarının düzenlediği sohbet toplantılarına katıldıkları hususları dikkate alınarak "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık B.G, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Ben örgüte ait evlerde kalmadım. FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:20 Kaynak: AA

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