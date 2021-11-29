Adana'da FETÖ sanığı 3 eski öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 3 eski öğretmen, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.K, G.I. ve S.D. ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde çalıştığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıklarını belirterek, M.K, G.I. ve S.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı son savunmaları sorulan sanıklar, FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıklar M.K, G.I. ve S.D'nin mevcut halinin devamına karar verdi.