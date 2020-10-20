Adana'da FETÖ sanığı 4 eski polisin istinaf kararıyla yeniden yargılandığı dava - Son Dakika

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Sanık E.Y, FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak, "Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben dijital materyallerime ilişkin bilirkişi raporu alınması yönünde dilekçe verdim. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanıklar A.M.D, A.Ş, E.G. ve E.Y. ile avukatları hazır bulundu.

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