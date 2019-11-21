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Adana'da FETÖ sanığı 5 eski askeri öğrencinin yargılanmasına başlandı

7 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen 5 eski askeri lise öğrencisi hakim karşısına çıktı.

Adana'da FETÖ sanığı 5 eski askeri öğrencinin yargılanmasına başlandı, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen 5 eski askeri lise öğrencisi hakim karşısına çıktı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmaya tutuklu sanık Mikail K. ile tutuksuz sanıklar Y.Ö, M.A.A, Y.G. ve İ.S. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mikail K, FETÖ'ye ait dershanenin ücretsiz deneme sınavlarına girdiğini söyledi.

Sınav sonrası H.Ü.Y. isimli örgüt mensubunun kendisiyle irtibata geçtiğini belirten Mikail K, "Bu şahıs ısrarla beni arayarak görüşme talebinde bulunuyordu. Askeri okulu kazandıktan sonra bu şahıs İstanbul'da benim yanıma geldi. Kendisiyle birkaç kez görüştüm. Benimle ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kuran kişi H.Ü.Y. isimli şahıstır." ifadesini kullandı.

Sanık Y.G. ise askeri okulda, kendisini sabit hatlar üzerinden arayan kişinin İ.S.G. isimli örgüt mensubu olduğunu anlattı.

FETÖ'ye ait evlerde örgüt elebaşının videolarını izlediklerini aktaran Y.G, "Ben bu yapının terör örgütü olduğunun sonradan farkına vardım. Çünkü askeri okulda birtakım arkadaşlarımıza ayrımcılık ve baskı yapılıyordu. Bu baskının gerekçesini bizlere, disiplinsizlik olarak yansıtıyorlardı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Mikail K'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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