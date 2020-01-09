Adana'da FETÖ sanığı 7 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı 7 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı 7 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da FETÖ sanığı 7 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar R.Y, R.B, F.D, M.O, İ.Ö, E.G. ve O.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığının tespit edilmesi, örgüte ait KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kayıtlarının bulunması, örgüt içi tayine tabi tutulmaları ve dosya kapsamındaki tanık anlatımları dikkate alınarak "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanıklardan R.Y. savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Sohbet toplantılarına katıldığım yönündeki tanık beyanları gerçek değildir. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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