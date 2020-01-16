Adana'da FETÖ sanığı avukatların yargılandığı dava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı avukatların yargılandığı dava - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı avukatların yargılandığı dava

6 saat önce

Adana'da FETÖ/PDY'nin hakim ve savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evinde" kaldıkları öne sürülen 3 avukat sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da FETÖ sanığı avukatların yargılandığı dava, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY'nin hakim ve savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evinde" kaldıkları öne sürülen 3 avukat sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Y.S.P, B.G. ve E.E. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Y.S.P, üniversite öğrenciliği döneminde örgüte ait evlerde kaldığını ve etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarını içerir ifadesinin dosyada bulunduğunu belirterek, "Ben bu yapının terör örgütü olduğunu sonradan anladım. FETÖ'nün gerçek yüzünü gördükten sonra bunlarla irtibatım olmasın diye hakimlik sınavına bile girmedim. Tüm bildiklerimi anlattım beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklarda FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi
Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu Azli istenen Trump'ın Senato'da yargı süreci başladı Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:46:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da FETÖ sanığı avukatların yargılandığı dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]