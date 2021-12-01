Adana'da FETÖ sanığı binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında binbaşı rütbesinde görev yaparken FETÖ'nün Numan kod adlı "mahrem imamı" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, M.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Adana 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan binbaşı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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