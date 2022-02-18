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Adana'da FETÖ sanığı eski askeri lise öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski askeri lise öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası

18.02.2022 14:27
Adana'da FETÖ sanığı eski askeri lise öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri lise öğrencisi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri lise öğrencisi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi olduğu dönemde FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini belirterek, S.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık S.Ö. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mahrem imamlarla' irtibatım yoktur. Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski askeri lise öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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