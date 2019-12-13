Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık İhsan Ay ve avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ay, mesleğe başladıktan sonra kendisiyle "Mehmet" kod adlı örgüt abisinin irtibata geçtiğini ve sohbet toplantılarına çağırdığını söyledi.

17-25 Aralık sürecine kadar "Mehmet" kod adlı örgüt abisiyle görüştüğünü belirten sanık Ay, "Benimle ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle 'Mehmet' kod adlı şahıs irtibat kurdu. Bu aramalar artınca rahatsız olmaya başladım. 2015'te Adana'ya tayinim çıktığında bu aramalar sona erdi. Ben de Adana'ya geldikten sonra bu yapıdan kimseyle kesinlikle görüşmedim. Tüm bildiklerimi anlattım, beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kargo yalanıyla tuzağa düşürdüğü eşini öldüren kocaya iyi hal ve tahrik indirimi
Adana'da 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
17:47 Sultanahmet meydanında silahlı kavga 2 - Son Dakika
17:46 DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
17:46 İstanbul-kedilere baktığı için hayvanseverin tehdit edilmesine 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
17:43 Ödüle hak kazanan Kıbrıslı öğrenciye sınır kapısında Rum engeli - Son Dakika
17:42 Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başlıyor - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:48:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]