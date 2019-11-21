Son Dakika Haberleri: Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yasin B. ve avukatı katıldı.

Duruşmada ilk önce tanık olarak dinlenen F.Y, huzurda bulunan sanık Yasin B'yi tanıdığını ve Ankara'da aynı evde kaldıklarını söyledi.

Bu eve FETÖ'nün mahrem imamı tarafından yerleştirildiğini belirten tanık F.Y, "Kaldığımız eve iki haftada bir mahrem imam geliyordu. Mahrem imam herkesle kendi odasında birebir görüşüyordu. Benimle görüşmesinde örgüt elebaşına ait videoları izliyor ve kitaplar okuyorduk. Mahrem imam bizlerden himmet adı altında para istiyordu." ifadesini kullandı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yasin B, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık Yasin B, "Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, sanık Yasin B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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