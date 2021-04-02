Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanık A.T. ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.Ç, sanık A.T. ile lise son sınıfta FETÖ'ye ait evlere birlikte gittiklerini, kendileriyle "örgüt abi"sinin ilgilendiğini söyledi.

A.T. ile aynı askeri okulu kazandıklarını belirten E.Ç, "Askeri okulu kazandıktan sonra bizimle Ahmet kod adlı örgüt üyesi ilgilendi. Askeri okuldaki okurken Ahmet hafta sonları geliyordu. Bir evde buluşuyorduk. 2012 yılından sonra örgütle irtibatımı kopardım." ifadelerini kullandı.

Sanık A.T, savunmasında, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan A.T, "FETÖ/PDY'ye ait evlerde kalmadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın askeri sınavlara hazırlık döneminde FETÖ'nün evlerinde kaldığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını, "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunu belirterek, A.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.