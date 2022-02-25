Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

25.02.2022 11:36
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık L.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, L.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık L.K. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mahrem imamlarla' irtibatım yoktur. Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

YORUMLAR
500
Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü, Astsubay, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Pandemi döneminde Arnas Tarım'dan önemli başarı: 29 ülkeye markalı zeytinyağı ihracatı
11:23 Örtünün altında yatan cansız bedenin oğlu olduğunu anlayan baba sinir krizi geçirdi!
11:19 Yeni kazılmış mezar ekipleri harekete geçirdi! Ağzı bağlanmış köpek cesedi şaşkınlık yarattı
11:13 4 çocuk sahibi olmak isteyen Merve Özbey ikinci kez anneliği tadıyor!
11:12 25 Şubat'ta altının gram fiyatı 866 liradan alıcı buluyor
11:12 Nerede katliam varsa oradalar! Putin'in paralı askeri gücü Wagner Grubu, Ukrayna'da! Kurucuları FBI'ın en çok arananlar listesinde!
11:09 Arda Güler Real Madrid'e gidiyor!
11:04 Buğday fiyatları 14 yılın zirvesini gördü! Rusya'nın en büyük buğday ithalatçısı Türkiye
11:00 Bir Simpsonlar kehaneti daha! Rusya-Ukrayna savaşını da bildiler!
10:42 Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 11:42:28. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement