Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

01.03.2022 17:34
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.K, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mahrem imamlarla irtibatım yoktur. Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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