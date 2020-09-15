Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski astsubay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık O.Ş. ve avukatı katıldı.

O.Ş. savunmasında, önceki aşamalarda detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Emniyetteki ifademde ayrıntılı beyan ve teşhislerde bulundum. Bu ifadem ve teşhisim doğrudur. Kullanmış olduğum iki telefon hattı FETÖ üyelerince sabit hatlardan arandı. Örgüt üyeleri beni aradıkları zaman sohbet toplantısına çağırıyordu. Sohbetlere gitmediğim zaman tekrar tekrar arıyorlardı. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edilmesi, sanığın mahkeme aşamalarında tutarlı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği O.Ş'nin cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.