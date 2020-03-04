Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Mehmet Aytar ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Aytar, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Aytar, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yabancı uyruklu genci gasp eden şahısların görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı
Dolandırıcıların tuzağına düşen esnaf, 15 bin 800 TL'den oldu Cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi İkinci el telefon alım satımında yeni dönem! Kayıt sistemi geliyor

Son Dakika Haberleri
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:12:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]