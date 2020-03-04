Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası - Son Dakika

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Mehmet Aytar ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Aytar, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Aytar, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.