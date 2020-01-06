Adana'da FETÖ sanığı eski astsubayların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski astsubayların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubayların yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen tutuksuz 5 eski astsubayın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubayların yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen tutuksuz 5 eski astsubayın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Ü.B, O.S, E.Y, E.K. ve E.P. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.P, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden sanık E.P, "FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması ile bir bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock kullanmadım. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." dedi.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:04 Kaynak: AA
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