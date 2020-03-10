Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya eski binbaşı tutuksuz sanık Bayram A. ve avukatı katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen N.K, FETÖ içerisinde "mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğünü ve sanığı tanıdığını söyledi.

2011-2012 yıllarında "Yakup" kod adlı örgüt mensubu aracılığıyla sanık Bayram A. ile tanıştığını belirten N.K, "Sanık ile birkaç hafta kadar ben ilgilendim. Daha sonra N.Ş. isimli başka bir örgüt mensubuna devrettim." diye konuştu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Tanık beyanlarını kabul etmediğini belirten Bayram A, "Suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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