Adana'da FETÖ sanığı eski dershane müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da FETÖ sanığı eski dershane müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası

26.05.2022 17:43
Adana'da FETÖ sanığı eski dershane müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında örgütün kapatılan dershanesinde müdür olarak çalıştığı tespit edilen, sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında örgütün kapatılan dershanesinde müdür olarak çalıştığı tespit edilen, sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.Y. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda örgüt içi tayine tabi tutularak dershane müdürü olarak görev yapması ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle yurt dışına çıkış kaydının bulunması, örgütsel nitelikli sohbet toplantıları düzenlemesi ve hakkındaki tutarlı tanık beyan ve teşhisleri dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması talep etti.

Sanık M.Y. ise savunmasında FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık M.Y'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

YORUMLAR
500
Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi Adana'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi Adana'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi
Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski dershane müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 17:50:24. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da FETÖ sanığı eski dershane müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement