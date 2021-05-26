Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.P. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın öğrencilik yıllarından itibaren FETÖ ile irtibatlı olduğunu, örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da hesabının bulunduğunu, ByLock kayıtlarında isminin geçtiği, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığı ve hakimlik sınavı sorularını FETÖ'nün "mahrem imamı"ndan aldığını belirterek, M.P'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.P. savunmasında, FETÖ ile bağlantısının olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.