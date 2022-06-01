Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

01.06.2022 13:17
Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık A.U.A. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 2014 yılı Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimleri öncesinde FETÖ'nün talimatları doğrultusunda örgüt lehinde çalışmalar yaptığını, örgüt irtibatı nedeniyle kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği üyesi olduğunu ve hakkında somut, tutarlı tanık beyanları ile teşhisler bulunduğunu belirtti.

Savcı, A.U.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.U.A, iddiaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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