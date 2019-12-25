Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Feyzullah Gündüz ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Gündüz, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, komiser yardımcılığı sınavı sorularını kimseden almadığını iddia etti.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık Gündüz, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan duruşma savcısı, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan farklı bir yargılama dosyası bulunduğu gerekçesiyle bu suç yönünden davanın reddine, sanığın üzerine atılı "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, Gündüz'ün "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davanın ise reddine karar verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da aşırı yağış nedeniyle evsiz kalan kadın gözyaşlarına boğuldu
Mansur Yavaş: Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye emsal artışı ile para aktarıldığını tespit ettik Adana'da selde mahsur kalan vatandaşlar helikopter ile kurtarıldı Adana'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
23:50 Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü - Son Dakika
23:49 "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
23:47 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
23:45 Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
23:45 Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika
22:50 Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:52:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]