Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Selahattin Akbaşlar ile avukatı katıldı.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, '"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın üzerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Selahattin Akbaşlar ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, komiser yardımcılığı sınavı sorularını kimseden almadığını öne sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Selahattin Akbaşlar'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ve "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 4 ay olmak üzere 14 yıl 7 ay hapis ve 18 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanığın "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verildi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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