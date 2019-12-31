Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Rıfat Koca ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın, FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın üzerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Rıfat Koca ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, komiser yardımcılığı sınavı sorularını kimseden almadığını öne sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Rıfat Koca'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ise beraatine karar verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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