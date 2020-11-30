Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis - Son Dakika

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık B.Ç. ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu, veri inceleme raporuna göre FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeydeki kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildiğini, örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın üzerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık B.Ç. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, komiser yardımcılığı sınavı sorularını kimseden almadığını öne sürdü.

Örgütsel bir konumunun bulunmadığını belirten sanık, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ve "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplamda 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

Mahkeme "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise sanığın beraatine karar verdi.