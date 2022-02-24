Adana'da FETÖ sanığı eski mühendise 7 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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Adana'da FETÖ sanığı eski mühendise 7 yıl 6 ay hapis

24.02.2022 10:30
Adana'da FETÖ sanığı eski mühendise 7 yıl 6 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) çalışanı sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) çalışanı sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, TEİAŞ'taki görevinden ihraç edilen tutuksuz sanık F.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak çalışırken FETÖ irtibatı nedeniyle görevinden ihraç edilen sanığın ByLock kullandığının belirlendiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirtti.

Savcı, sanığın FETÖ içerisinde bir dönem "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığına dair hakkında somut, tutarlı tanık beyanları ve teşhislerinin olduğunu ifade ederek, F.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.D, savunmasında, ByLock kullanmadığını ve örgütsel konumu bulunmadığını ileri sürdü.

FETÖ üyesi olmadığını savunan F.D, "Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski mühendise 7 yıl 6 ay hapis - Son Dakika


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