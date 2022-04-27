Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl hapis cezası

27.04.2022 14:12
Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık F.A. ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğunu, örgüte ait evlerde kaldığını, sohbet toplantıları düzenlediğini, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılanlarla görüşme kaydının bulunduğunu ve örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan sendikada üyelik kaydının olduğunu belirtti.

Savcı, ayrıca örgüt elebaşının talimatı sonrası F.A'nın Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, FETÖ mahrem imamları ile yurt dışına çıkış kaydının tespit edildiğini bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık F.A, savunmasında suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

YORUMLAR
500
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı Son dakika: Adana'da FETÖ davasında yargılanan 14 sanıktan 7'sine hapis cezası Son dakika: Adana'da FETÖ davasında yargılanan 14 sanıktan 7'sine hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
14:05 Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası tespit edildi: Yüksek ateşle başlıyor
14:02 Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı
13:54 Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde
13:48 Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 14:19:43. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement