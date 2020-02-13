Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmenler hakim karşısında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmenler hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmenler hakim karşısında

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı kuruluşlarda öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen 2'si tutuklu 6 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmenler hakim karşısında, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı kuruluşlarda öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen 2'si tutuklu 6 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar N.S. ve E.K. ile tutuksuz sanıklar M.Ş, İ.T. ve S.A. ile avukatları katıldı. Sanık M.E, duruşmaya gelmedi.

Duruşmada ilk önce Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla beyanları alınan gizli tanık, huzurda bulunan sanıklardan E.K'yi tanıdığını söyledi.

1997 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesinde okuduğunu belirten gizli tanık, "Bursa'da okurken E.K. benimle görüşürdü. Önce dışarıda buluşurduk. Sonra bir eve giderdik. Bu evde örgüt elebaşına ait kitaplar okunur, video izlenirdi. Kendisi ile görüşmemizde başka bir kimse olmazdı. Ben kendisiyle yaklaşık bir yıl görüştüm. Zaten her yıl başka bir kişiye devir yapıyorlardı." ifadesini kullandı.

Sanık E.K. ise gizli tanığın beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ üyesi değilim. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar N.S. ve E.K'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, sanık M.E. hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otoyolda cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı kadın tarafından gasp edildi
Mehmetçik'in kafa kamerasından gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilme anı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası FETÖ'nün hücre evine düzenlenen baskında "Gülen" imzalı saat bulundu

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:18:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmenler hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]