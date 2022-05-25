Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

25.05.2022 17:52
Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık R.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ'ye himmet adı altında finansal destek sağladığını, veri inceleme raporuna göre FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiğini ve örgütün emniyet mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanığın örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak, R.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.K. ise savunmasında, suçlamaları reddederek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık R.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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