Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski polis sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık H.G. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, H.G'nin ByLock kullandığının belirlendiği, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığı ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğu belirtildi.

Mütalaada, sanığın, veri inceleme raporuna göre FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiği kaydedilerek sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Sanık H.G. ise iddiaları kabul etmeyip beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.