Son Dakika Haberleri: Adana'da Fetö Sanığı Eski Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da Fetö Sanığı Eski Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

40 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski savcıya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da Fetö Sanığı Eski Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski savcıya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Gönül ve avukatı katıldı.

Sanık savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Savcı ise esas hakkındaki mütalaasında, dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Gönül'ü "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:21 Kaynak: AA

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