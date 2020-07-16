Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşı hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşı hakim karşısında

Adana'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski tabip binbaşı sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski tabip binbaşı sanığın yargılanmasına başlandı.

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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, örgütün "mahrem imamlarınca" ankesörlü telefonlar ve sabit hatlardan arandığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen Ş.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tanık G.Ö, sanık Ş.Ö'yü tanıdığını ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beraber çalıştıklarını belirterek, "Örgüt imamı Muhammet adlı kişi, Ş.Ö. ve beni aynı gruba dahil etti. Grup halinde görüşmelerimiz 2-3 yıl boyunca sürdü. Biz Muhammet'in evinde görüşüyorduk. Sanığı da o evde görüyordum. Buluşmalarımızda nadiren örgüt elebaşına ait video izletiliyordu. Muhammet 'GATA kulis' adlı sitede kullanabilecek bilgiler istiyordu. Biz bu duruma Ş.Ö. ile karşı çıktık. Beni sabit ve ankesörlü hatlar üzerinden kim aradı onu bilmiyorum." şeklinde ifade verdi.

Sanık Ş.Ö. ise FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ve terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Tanığın ifadesini kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tüm delillerin toplanmış olmasını ve tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı verdiği sanık Ş.Ö'yü tahliye edip duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşı hakim karşısında - Son Dakika
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