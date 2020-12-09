Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

09.12.2020 17:45
Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün "mahrem imamlarınca" ankesörlü telefonlar ve sabit hatlardan arandığı iddia edilen sanık Ş.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından 2015'te Adana'daki bakkal, büfe, market gibi iş yerlerinden sabit-kontörlü telefonlardan arandığını, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) çalışan 5 kişi ile ardışık arama kaydının bulunduğunu belirtti.

Mütalaasında, bilirkişi raporuna göre sanığa ait ardışık arama tutanağı ile HTS kayıtlarındaki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğunu bildiren savcı, Ş.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ş.Ö. ise savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürerek, "Dosya kapsamındaki bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.Ö'yü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Adana, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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