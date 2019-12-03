Adana'da FETÖ sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Halit B. ve avukatı katıldı.

Sanık Halit B, FETÖ/PDY ile ilk olarak Ceyhan'da lise eğitimi sürecinde tanıştığını söyledi.

Kendisiyle "Burak" kod adlı örgüt abisinin ilgilendiğini belirten sanık, "Benim katıldığım sohbet toplantılarında FETÖ elebaşına ait kitaplar okunuyordu. Görev yaptığım sırada beni ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arayan kişi 'Burak' kod adlı şahıstır. Van'da göreve başladığımda benimle 'İdris' kod adlı şahıs ilgilendi. Bildiklerimi anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.