Son Dakika Haberleri: Adana'da FETÖ sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

6 saat önce

Adana'da FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Halit B. ve avukatı katıldı.

Sanık Halit B, FETÖ/PDY ile ilk olarak Ceyhan'da lise eğitimi sürecinde tanıştığını söyledi.

Kendisiyle "Burak" kod adlı örgüt abisinin ilgilendiğini belirten sanık, "Benim katıldığım sohbet toplantılarında FETÖ elebaşına ait kitaplar okunuyordu. Görev yaptığım sırada beni ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arayan kişi 'Burak' kod adlı şahıstır. Van'da göreve başladığımda benimle 'İdris' kod adlı şahıs ilgilendi. Bildiklerimi anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi
Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Defalarca bıçakladı Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:28:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da FETÖ sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]