Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

18.12.2020 14:13
Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı ByLock ve Eagle kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı ByLock ve Eagle kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.A. ve avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün sohbet adı altında düzenlediği toplantılara katıldığını, örgütün gizli iletişim ağı ByLock ve Eagle kullanıcısı olduğu ve örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya'ya para yatırdığının belirlendiğini bildirerek, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık K.A. savunmasında, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock ve Eagle programlarını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı K.A'nın mevcut halinin devamına karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika


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