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Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

10.02.2022 10:12
Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Y.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dava dosyasına giren tespit ve değerlendirme tutanağına göre, Y.A'nın ByLock kullandığının belirlendiğini, FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında 15 yıl "tayine tabi personel" statüsünde çalıştığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.A, savunmasında ByLock kullanıcısı olmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını ileri sürerek, "Aleyhime olan belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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