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Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

16.02.2022 11:18
Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, örgütün "Kozan imamı" olduğu gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan N.S'nin başka bir FETÖ mensubuna ByLock üzerinden, sanık M.A'nın örgüte müzahir dernekte görev alması için talimat verdiğini belirtti.

Sanığın, örgüt iltisakı gerekçesiyle kapatılan dernekte, talimat üzerine yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını bildiren savcı, M.A'nın FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında da olağan dışı artış yaşandığını kaydetti.

Savcı ayrıca, sanığın sosyal medya hesabı üzerinden örgütü destekleyici paylaşımlar yaptığını da ifade ederek, M.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

M.A. savunmasında, beraat talebinde bulunarak, "Kimseden örgütsel talimat almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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