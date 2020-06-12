Adana'da FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü çalışanının yargılanmasına devam edildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü çalışanının yargılanmasına devam edildi. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen sanık Y.S, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanığın avukatı da hazır bulundu. Y.S. savunmasında FETÖ'yle iltisaklı dernek üyelik kayıtlarının örgütsel amaçlı olmadığını öne sürerek, "Ben terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süre ve tüm delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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