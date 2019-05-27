Adana'da FETÖ sanıklarına hapis istemi

Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 eski öğretmen hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
A.İ, B.A, G.Ç, G.Y, H.A, H.S.S, H.G, K.K, M.Ç, Ö.S. ve Y.Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
"Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede tutuksuz sanıkların örgüt elebaşının çağrısı üzerine FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya
'da hesap açtırarak para yatırdıklarının tespit edildiği bildirildi.
Sanıkların FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aktif Eğitimciler Sendikasına (Aktif-Sen) üyelik kayıtlarının bulunduğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Şüphelilerin Bank Asya'ya örgüt elebaşının çağrısından sonra hesap açma ve mevduat yatırma eyleminin, örgüte yardım suçunu oluşturduğu yönünde Yargıtayın istikrarlı içtihatları ve FETÖ/PDY örgütünün illegal yapı olarak Şubat 2014 tarihinde MGK kararı olarak ilanından sonra gerçekleşmiş olması nazara alındığında üzerilerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçunu işledikleri anlaşıldığından cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur."
Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.