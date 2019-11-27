Son Dakika Haberleri: Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu
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Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:26 Kaynak: AA
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