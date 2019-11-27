Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu
6 saat önce
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:26 Kaynak: AA
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.
Şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için "emojiler" kullanmış PKK'lı teröristlerin termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon