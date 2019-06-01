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Adana'da FETÖ şüphelisi 27 asker adliyede

4 dakika önce

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına 20'si muvazzaf 27 şüpheli asker adliyeye sevk edildi.

Adana'da FETÖ şüphelisi 27 asker adliyede, System.String[]
ADANA'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına 20'si muvazzaf 27 şüpheli asker adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri ve öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 Mayıs günü operasyon yaptı. Adana merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 20'si muvazzaf toplam 27 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Hava, deniz, jandarma ve kara kuvvetlerinde görevli 7'si meslekten ihraç 3 üsteğmen, 1 teğmen, 2 yüzbaşı, 16 astsubay, 5 uzman çavuş gözaltına alındı. Ankesörlü telefonlardan örgütsel haberleşme kurdukları ileri sürülen şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:06 Kaynak: DHA
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