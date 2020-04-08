Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski askerin 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen tutuksuz 4 eski asker hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz eski teğmen R.Y. ve eski astsubaylar A.Ö, A.A. ile G.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından eski askerler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanmasındaki şüphelilerin, örgütün mahrem imamları tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu ve gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih ettikleri iddianamede yer aldı.

İddianamede, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen eski askerlerin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.