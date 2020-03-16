Adana'da FETÖ şüphelisi 7 eski öğretmenin 15'er yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ şüphelisi 7 eski öğretmenin 15'er yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Adana'da FETÖ şüphelisi 7 eski öğretmenin 15'er yıla kadar hapsi istendi

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı kuruluşlarda öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen tutuksuz 7 sanığın her biri hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Adana'da FETÖ şüphelisi 7 eski öğretmenin 15'er yıla kadar hapsi istendi, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı kuruluşlarda öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen tutuksuz 7 sanığın her biri hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Örgüt üyesi oldukları iddia edilen eski öğretmenler tutuksuz S.A, H.Ş, H.V, H.G, B.Ş, M.A. ve M.Ç. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüphelilerin her biri hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlıların FETÖ/PDY'nin eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıkları aktarıldı.

Şüphelilerin birçok kez FETÖ üyeleriyle irtibata geçtiğine ilişkin HTS kayıtlarına yer verilen iddianamede, şu tespitlerde bulunuldu:

"Zanlıların örgüte ait dershanelerde eğitim alan öğrencilere sohbet adı altında toplantılar düzenleyerek örgüt ideolojisini aşıladıkları, örgüt ile iltisaklı sendikada üyelik kayıtlarının bulunduğu, bu suretle şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçlarını ve yöntemlerini bilerek ve isteyerek hiyerarşik yapısına dahil oldukları, iradelerini örgüte özgüledikleri, bir diğer deyişle örgüt ile aralarında organik bir bağ kurulduğu hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede beyanlarına yer verilen şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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